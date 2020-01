Tina Cipollari attaccata a Uomini e Donne: “Tu non cammini rotoli”. E lei risponde: “Cinghiale di merd@” (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) La puntata di Uomini e Donne in onda oggi 13 gennaio 2020 non era iniziata nel migliore dei modi per Tina Cipollari visto che la bilancia, ha proclamato un suo aumento di peso. Poco, giusto un chilo come era prevedibile dopo le vacanze di Natale. E di peso purtroppo si è parlato anche nel siparietto, non proprio edificante, che c’è stato a metà puntata che ha visto Tina e un signore del pubblico protagonisti. Tutto è iniziato quando Gemma Galgani era al centro dello studio, Tina ancora una volta si è scagliata contro la dama torinese e il pubblico si divide. Un signore prende parola, anche grazie a Maria de Filippi che gli dà il microfono e dice che Tina “non arriverà neppure a quell’età ” alludendo alla forma fisica. Tina inizia subito a scagliarsi contro la persona del pubblico facendo le corna come a voler dire che lei a quell’età spera di arrivare. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

