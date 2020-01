Perugia, Lucarini: ”Napoli? In 90 minuti ce la giocheremo!” (Di domenica 12 gennaio 2020) Lucarini: consapevoli della forza del Napoli, verremo lì per fare la nostra partita Perugia Lucarini... L'articolo Perugia, Lucarini: ”Napoli? In 90 minuti ce la giocheremo!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

100x100Napoli : IL dg del #Perugia parla della sfida di #CoppaITalia - gdstwits : Mauri Lucarini a Canale 21:” siamo il Perugia, vogliamo divertire.A Napoli proveremo a toglierci una soddisfazione” - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: PERUGIA - Lucarini: 'Coppa Italia? A Napoli proveremo a toglierci una soddisfazione' -