NFL Playoffs 2020, Divisional Round: i Titans sorprendono i Ravens, i 49ers si liberano dei Vikings (Di domenica 12 gennaio 2020) Si è ufficialmente aperto il weekend del Divisional Round dei Play-offs NFL 2020 e lo spettacolo non è affatto mancato. Spettacolo, ma anche sorprese. Cadono, in maniera fragorosa, i primi della classe. I Baltimore Ravens, testa di serie numero uno della AFC, infatti, vengono demoliti in casa dai lanciatissimi Tennessee Titans, regalandosi la prima apparizione al Championship dal 2002 ad oggi. Nella NFC, invece, i San Francisco 49ers si sbarazzano dei Minnesota Vikings grazie ad un gioco di corsa davvero impeccabile e ad una difesa che ha tolto il fiato ai giallo-viola dall’inizio alla fine. San Francisco 49ers – Minnesota Vikings 27-10: il match del Levi’s Stadium parte subito forte. I Niners sbloccano il punteggio dopo 5:30 con il lancio di Garoppolo per Bourne da 3 yds. I Vikings non si scompongono e rispondono immediatamente con un buon drive e un lancio di Cousins ... Leggi la notizia su oasport

