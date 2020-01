Commercio, nei bar di Napoli arriva la “Pipì Sospesa” (Di domenica 12 gennaio 2020) Si chiama “Pipì Sospesa” l’iniziativa lanciata da La Radiazza, il programma di Gianni Simioli in onda tutti i giorni dalle 9 alle 12 su Radio Marte. L’idea nasce dopo aver raccolto le segnalazioni da parte dei radioascoltatori e aver verificato quanto sia difficile riuscire a trovare una toilette pubblica nella città di Napoli. Un disagio che vede i turisti ‘costretti’ a richiedere l’utilizzo della toilette nei bar della città. Questa richiesta frequente (essendo Napoli una delle città con più attrattiva turistica in Italia) mette in serie difficoltà i proprietari dei bar che, in alcuni casi, chiedono la consumazione obbligatoria per poter far accedere alla toilette. Insomma, una situazione spiacevole in qualsiasi prospettiva si cerchi di analizzarla ma che, nei fatti, non vede una posizione di “ragione” o “torto” ma evidenzia semplicemente una seria ... Leggi la notizia su ildenaro

