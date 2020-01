Calcio, posticipo: Roma-Juventus 1-2

Allungo della Juve in vetta: +2 sull' Inter con il successo all'Olimpico in casa(1-2). E' campione d'inverno. Gara indirizzata dopo 10': al 3' Demiral insacca su una punizione cross di Dybala sporcata da Smalling; al 10' topica di Veretout che si fa strappare il pallone da Dybala e lo stende, dal dischetto Ronaldo non perdona. Chance per Pellegrini (19') a botta sicura, Rabiot respinge. Dopo un palo di Dzeko (65') gara riaperta da un rigore di Perotti (68', mani Alex Sandro).Il gol riaccende la, la Juve resiste.(Di domenica 12 gennaio 2020)