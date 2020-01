Sanremo 2020, Fai rumore di Diodato: il significato del testo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Amadeus ha svelato i concorrenti del Festival di Sanremo 2020: tra i 24 big in gara c’è Diodato che porta il brano Fai rumore. Il prossimo San Valentino, inoltre, uscirà il terzo disco di uno dei cantanti più amati della musica pop italiana: “CHE VITA MERAVIGLIOSA” (Carosello Records). Tra i 11 inediti contenuti nell’album è nascosta la voglia di sperimentare e la passione di Diodato. Sono in programma anche due date live a Milano (22 aprile) e Roma (29 aprile) per il prossimo aprile 2020. Diodato, Fai rumore Diodato partecipa al Festival di Sanremo 2020 con il brano dal titolo Fai rumore. “Non credo di essere mai stato così tanto me stesso – ha confessato il cantante -, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album”. ... Leggi la notizia su notizie

