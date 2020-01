Pistocchi: “Non mi aspettavo questo disastro, al Napoli non si può improvvisare” (Di venerdì 10 gennaio 2020) NM LIVE – Maurizio Pistocchi: non mi aspettavo questo disastro, al Napoli serve lo spartito,... L'articolo Pistocchi: “Non mi aspettavo questo disastro, al Napoli non si può improvvisare” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

Enzovit : Pistocchi: “Non mi aspettavo questo disastro, al Napoli non si può improvvisare” - OssimoroJu29ro : Spettacolari i tifosi interisti: Rocchi non va bene, vogliono Orsato. Giuro, vogliono Orsato. Credo che smetterò d… - FabioCasalucci : @smiletomarghy Graziani è una brava persona. Non è mai stato antijuventino, almeno non nell'accezione negativa degl… -