Luxuria confessa: "Ho amato una donna ma da piccolo mi picchiavano" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Vladimir Luxuria rivela l'amore passato per una donna e racconta la difficile adolescenza a Foggia, quando per il solo fatto di essere gay veniva picchiato con i bastoni Vladimir Luxuria è una donna forte, sicura di sé, che non teme di raccontare il suo passato e ciò che l'ha resa quella che è oggi. Il Corriere della Sera l'ha incontrata a Torino, in una gelida mattina invernale. Ha parlato del suo impegno attivo nella lotta contro le discriminazioni di genere, dei viaggi e, soprattutto, dell'adolescenza difficile, vissuta nel profondo Sud tra gli ani Settanta e Ottanta. "Sono abituata alla gentilezza. Da adolescente era una maschera necessaria. Sai che cosa significa essere stati ragazzi omosessuali nel Sud Italia degli anni Settanta e Ottanta? Significa che le prendevi e basta", ha detto Vladimir Luxuria ricordando gli anni difficili a Foggia, quando non servivano nemmeno le ... Leggi la notizia su ilgiornale

Luxuria confessa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Luxuria confessa