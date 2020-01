Google Chrome per Android testa il “Gioco del giorno”, una funzione che mette in vetrina i mini-giochi di Big G (Di giovedì 9 gennaio 2020) Google Chrome si prepara ad accogliere i mini-giochi web con una serie di nome "Gioco del giorno". Ecco di cosa si tratta, come funziona e tutti i dettagli e le informazioni salienti. L'articolo Google Chrome per Android testa il “Gioco del giorno”, una funzione che mette in vetrina i mini-giochi di Big G proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

CervezaTipo : @ErnestVeliz @NakarySp Google Chrome: - Theonewhere2 : @hamsik911 No, ho provato su Google Chrome da pc e da telefono, ma niente - blackeyes972 : Attivare il material design su Google Chrome L’ultima versione stabile di Google Chrome dispone di una nuova inter… -