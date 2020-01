Van Eyck e il Rinascimento Fiammingo protagonisti del 2020 nelle Fiandre (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il 2020 sarà l’anno di Jan Van Eyck e della città che ospita il suo capolavoro, Gent. L’omaggio al pittore che ha rivoluzionato la pittura fiamminga arriva in coda alla celebrazione di altri due grandi ambasciatori delle Fiandre: Rubens nel 2018 e Bruegel nel 2019. Van Eyck a Gent Il terzo e ultimo anno del progetto Flemish Masters 2018-2020 vede la città di Gent sotto i riflettori e risulta essere il più atteso, complice l’emozione per la fine del restauro del capolavoro assoluto di Van Eyck, il Polittico dell’Agnello Mistico che, nell’ottobre del 2020, troverà una nuova ubicazione all’interno della Cattedrale di San Bavone – Sint-Baafs, dove aprirà anche un nuovo Visitor Centre. Eccezionale il fatto che l’anno prossimo il Polittico (pale esterne), insieme a circa la metà delle opere di Jan Van Eyck, sarà protagonista della mostra Van Eyck An Optical Revolution in programma dal ... Leggi la notizia su bigodino

FarooqA14751911 : RT @irina_viknik: #frasinliberta #SalaLettura Diventiamo angeli l'uno per l'altro, con grandi ali.… - crucant : RT @irina_viknik: #frasinliberta #SalaLettura Diventiamo angeli l'uno per l'altro, con grandi ali.… - Miss_S_Fletcher : Chi sono gli Arnolfini? Perché lo sguardo di lui non incontra quello di lei? E lo specchio al centro dell’immagine… -