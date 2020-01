Pago: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se la musica in Italia fosse una cosa seria, uno come Pago non dovrebbe partecipare al Grande Fratello Vip ma al Festival di Sanremo. Ma la vita a volte è ingiusta e talvolta chi ne è protagonista non fa molto per cambiare il destino. Pago (pseudonimo di Pacifico Settembre) è nato in Sardegna, a Quartu Sant’Elena, il 30 agosto 1971 e come tutti gli isolani che hanno il sogno della musica, raggiunge il ‘continente’ da giovane per vivere prima a Napoli e poi a Milano. Nel 2005 il successo con Parlo di te, che diventa il brano ‘tormentone’ dell’estate anche grazie al Festivalbar, trasmissione musicale cult di Mediaset: Arriva così nel 2006 il primo talent, ovvero Musica farm condotto da Simona Ventura. Continua così negli anni una carriera a successi alterni dove, però, trova inizialmente l’amore di Miriana Trevisan, con cui poi si separa. LEGGI ANCHE: Chi è Rosa ... Leggi la notizia su cronacasocial

