Fermo, incendio in casa, bimba ha perso la vita (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un vero e proprio dramma, è accaduto nelle scorse ore in un appartamento a Servigliano, in provincia di Fermo, dove è divampato un incendio in un’abitazione ed una bimba di sei anni, non è riuscita a sopravvivere. La mamma ha provato a metterla in salvo, ma tutti i suoi tentativi sono stati vani. Una tragedia sconvolgente, che ha lasciato l’intera comunità con il cuore a pezzi. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Secondo le informazioni che sono state rese note, sembrerebbe che in casa ci fossero la mamma insieme alle sue due figlie, di cinque e sei anni. La donna, intorno alle tre, si è svegliata poiché ha sentito un odore acre all’interno dell’abitazione, che era quello del fumo ed ha portato subito fuori dalla casa la figlia più piccola e stava per rientrare a prendere la più grande. Proprio in quel momento, ... Leggi la notizia su bigodino

SkyTG24 : Servigliano (Fermo), incendio in un appartamento: muore una bambina - UnioneSarda : #Fermo, #incendio in un'abitazione: muore una bimba di 7 anni - SylvieTropez : Fermo, incendio in casa: muore bambina di 7 anni -