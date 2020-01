Insediamento ufficiale del nuovo Prefetto dell'Aquila la dott.ssa Cinzia Teresa Torraco (Di martedì 7 gennaio 2020) L'Aquila - Questa mattina si è insediato ufficialmente il nuovo Prefetto della provincia dell’Aquila, la dottoressa Cinzia Teresa Torraco, nominata dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2019. La dott.ssa Cinzia Teresa Torraco è nata a Foggia il 23 febbraio 1960, è coniugata con due figli ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari. Entrata nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno il 30 dicembre 1987, è stata destinata alla Prefettura di Terni ed in seguito trasferita nel 1990 al Ministero dell'Interno, dove ha prestato servizio fino al 2002 presso la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi quale funzionario addetto all' Ufficio di Coordinamento e Affari Generali. Il 1° luglio 2001 è stata promossa alla qualifica di VicePrefetto e dal gennaio ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

LatinaQTW : Michele Spina è il nuovo questore di latina. Domani l'insediamento ufficiale - comunedisomma : ?? Riviviamo in queste foto l'insediamento ufficiale del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di… - giuseppepische5 : ...presso la Basilica di Bonaria. L'omelia ufficiale d^insediamento è prevista il 6 gennaio presso la Cattedrale... -