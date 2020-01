Roma, distrutta la targa intitolata a Piergiorgio Welby (Di domenica 5 gennaio 2020) La notte scorsa la targa intitolata a Piergiorgio Welby, che si trovava nei giardini di piazza Don Bosco a Roma, che portano appunto il suo nome, è stata gravemente danneggiata. Welby, morto nel 2006, giornalista e attivista politico, malato di distrofia muscolare, si è battuto per anni per il riconoscimento legale del rifiuto dell’accanimento terapeutico e per l’eutanasia. L’intitolazione dei giardini, ricorda Erica Battaglia della direzione regionale del Pd, fu fortemente voluta nel 2007 dall’allora comunità politica, sociale e civile del municipio VII. «Dopo l’episodio di pochi giorni fa che ha visto imbrattata la targa alla partigiana Costa – afferma Battaglia – ecco l’ennesimo scempio a danno di una comunità intera. Un gesto vile che non riconosce quanta unità e senso di comunità ci furono intorno alla sofferenza umana di un uomo e della ... Leggi la notizia su open.online

