Il folletto di casa (Di domenica 5 gennaio 2020) Quando parliamo di elfi, quasi sempre la nostra immaginazione vola in un mondo magico in cui la fantasia è la regina. Tuttavia, alcune persone affermano di averli visti. Come nel caso di una donna argentina che afferma che suo figlio è stato visitato da loro e ne mostra persino le prove. Silvia è una madre che vive a Funes, nella provincia di Santa Fe, in Argentina. Assicura che suo figlio di due anni sia visitato dagli elfi e ne mostra le immagini catturate all’interno della sua casa. Come ogni bambino, al figlio di Silvia piace giocare sul pavimento. Un giorno, mentre il suo bambino gattonava in cucina, improvvisamente appare una specie di ombra che corre veloce e si nasconde dietro i mobili passando molto vicino al bambino. Ma proprio quando appare l’ospite inaspettato, con forma atletica e un altezza di circa 30 centimetri, c’è un’interferenza nella ... Leggi la notizia su bigodino

