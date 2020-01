Dorga, in ospedale con nausea e vomito: intossicazione alimentare per 50 ragazzini in vacanza (Di domenica 5 gennaio 2020) Almeno 50 ragazzini di età compresa tra i 7 e i 16 anni sono stati soccorsi dal personale medico dopo essere rimasti intossicati dopo aver consumato un pasto in una struttura privata: in gita al Santuario di Castione della Presolana, hanno iniziato ad accusare nausea, vomito e dolori addominali dopo cena. Sul posto sono accorse numerose ambulanze. Leggi la notizia su milano.fanpage

