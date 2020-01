Tesla, finisce il 2019 con il boom di vendite e inizia il 2020 con l’auto cinese (Di sabato 4 gennaio 2020) Un 2019 soddisfacente per Tesla, che per l’anno appena concluso ha dichiarato un aumento delle vendite globali di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Un record ottenuto anche grazie alle 112 mila elettriche consegnate nel quarto trimestre 2019 (circa 20 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2018), per un totale di 367.500 unità nei 12 mesi: risultato, quest’ultimo, in linea con le aspettative dell’azienda di Elon Musk, che aveva stimato una forchetta tra le 360 mila e 400 mila vetture. I numeri più alti li ha ottenuti la Model 3, che nell’ultimo trimestre dell’anno ha registrato vendite per 92.550 unità, ovvero il 47% in più rispetto al 2018 e, soprattutto, oltre le aspettative degli analisti, che avevano stimato 87.900 vetture. E quanto alla berlina, la sua prima produzione cinese sarà inaugurata con l’inizio delle consegne il 7 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattiamotore : Tesla, finisce il 2019 con il boom di vendite e inizia il 2020 con l’auto cinese - Noovyis : (Tesla, finisce il 2019 con il boom di vendite e inizia il 2020 con l’auto cinese) Playhitmusic - - MarcoScafati1 : #Tesla, finisce il #2019 con il boom di #vendite e inizia il #2020 con l’auto #cinese -