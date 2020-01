Cava de Tirreni, tutto pronto per la XV^ edizione della Notte Bianca (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCava de Tirreni (Sa) – La grande musica di Ron, ma anche spettacoli per i più piccoli, con la magia dello strabiliante Zio Potter (da Italia’s Got Talent) e i divertenti giochi del Clown Lenny, la straordinaria “ConturBand e la grande parate dell’Epifania, per i più giovani, il rapper napoletano del momento “Geolier” e le band cavesi, con il sound dei “Deefback”, il pop rock femminile delle “Sheela Na Gig”, il beat partenopeo degli “Skizzekea”. Si inizia alle ore 18 sul palco allestito all’ingresso nord del centro storico, in viale Garibaldi, con il presentatore Antonio Di Martino che darà il via alla Notte Bianca, con l’effervescente show di Clown Lenny e la sua giocoleria e magia comica. Subito dopo, sullo stesso palco, Zio Potter, il mago rigorosamente abbigliato secondo i canoni di Hogwarts, la famosa scuola di Harry Potter, con numeri di ... Leggi la notizia su anteprima24

Dan_Pellegrino1 : @effetronky @CleliaMussari @IlMattinoFoggia @paoloigna1 @giampiero661MJ @robertachellini @francofda52… - Ciaps7 : @EliPato7 Io c'ero. Cava dei tirreni - micatwitto : RT @Ile2S: @micatwitto Ricordo ancora quando andai al concerto di Pino e Eric Clapton a Cava dei Tirreni. Strepitosi ?????????? #PinoDaniele -