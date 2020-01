Governo: tra i ministri Franceschini ‘Paperone’, Amendola il più povero/Adnkronos (2) (Di venerdì 3 gennaio 2020) (Adnkronos) – La ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, ha dichiarato 93.053 euro di reddito imponibile e rispetto all’anno scorso registra la variazione dell’acquisto di fondi investimento Mediolanum per complessivi 54.307, resta inalterato Mercedes classe a e il 50% di fabbricato a Piacenza. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport – Vincenzo Spadafora, ha dichiarato invece 84.340 euro e quello del Sud, Giuseppe Provenzano, 81.245 euro oltre a porzioni di proprietà a Palermo, Caltanissetta a Roma, un’Audi A 3 e una Vespa 150. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato 77.762 euro insieme all’acquisto di alcune porzioni di immobili a Roma. Quindi il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, con 63.965 che informa di aver rottamato un Piaggio Beverly del 2004. A chiudere è il ministro ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

