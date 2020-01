Mercedes-Benz - Al via i test dell'elettrica EQA (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La Mercedes-Benz esce allo scoperto con i muletti della EQA. La Suv sarà il modello d'ingresso della gamma elettrica EQ e debutterà nel corso del 2020, seguita a ruota dalla EQB: le due vetture saranno le versioni a zero emissioni delle GLA e GLB. Forme da GLA per la piccola elettrica. Se le proporzioni vi sembrano familiari c'è un motivo. La Mercedes-Benz sta infatti sviluppando una carrozzeria molto simile a quella della nuova GLA, mentre la concept del 2017 aveva un aspetto più sportivo e aggressivo che seguiva la formula ormai poco diffusa delle hot-hatch a tre porte. La mascherina con la Stella centrale sembra un modo per sviare l'attenzione visto che si tratta di una griglia chiusa, mentre i gruppi ottici a Led presentano già elementi definitivi sia sull'anteriore sia sul posteriore che, probabilmente, riprenderanno l'impostazione vista sulla EQC. La scelta di offrire due ... Leggi la notizia su quattroruote

