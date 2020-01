Capodanno: pedone travolto e ucciso a Palermo, investitore rischia accusa omicidio stradale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) - Capodanno tragico a Palermo dove un pedone, Salvatore Guercio, di 73 anni, è stato travolto e ucciso in via Messina Marine durante la notte. Inutili i soccorsi del 118. La vittima è morta al suo arrivo in ospedale. Indaga la Polizia Municipale. L'investitore rischia l'a Leggi la notizia su liberoquotidiano

rep_palermo : Palermo, pedone travolto la notte di Capodanno. Subito soccorso, è morto all'ospedale Civico [aggiornamento delle 1… - rep_palermo : Palermo, pedone travolto la notte di Capodanno. Subito soccorso, è morto all'ospedale Civico [aggiornamento delle 1… -