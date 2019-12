Il Telegraph | Ancelotti ha un dottorato in bomber | ora tocca a Calvert-Lewin

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Zlatan Ibrahimovic. Didier Drogba. Andriy Shevchenko. Robert Lewandowski. Ronaldo. David Trezeguet. Filippo Inzaghi. Fernando Torres. Nicolas Anelka. Karim Benzema. Dries Mertens. Sembra una selezione dei migliori attaccanti europei degli ultimi 20 anni. È la lista deiallenati da Carlo. Ilci aggiunge pure Paolo Rossi e Marco Van Basten, da compagni di squadra. E ne trae una conclusione: ora per Dominicsono guai, come farà a reggere il confronto l’attaccante dell’Everton? “Cristiano Ronaldo ha segnato 61 gol in una sola stagione allenato danon ha mai fatto più di 6 gol a stagione”. E ora, in appena due partite in due giorni, ne ha segnati tre. Uno al Burnley, e due in casa del Newcastle.non ha aspettato di vederlo in campo, già alla vigilia dell’esordio ha sentenziato: ...

napolista : In Inghilterra si parla già di “Effetto Ancelotti”. E sul Telegraph il Napoli sparisce dal suo curriculum La BBC: “… -