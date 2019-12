You 2 | il paradosso dello stalker gentile in una trama sempre più surreale recensione

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Nuova stagione, stessa storia, con qualche diversivo. You 2 è arrivata su Netflix il 26 dicembre, forte del carico di aspettative generato dall'enorme seguito ottenuto dalla prima, esattamente un anno fa. Nonostante le polemiche sulle modalità con cui la serie ha rappresentato lo stalking in tv, che hanno perfino spinto il protagonista Penn Badgley a chiarire di essere disgustato dal suo personaggio, You ha saputo raccogliere decine di milioni di spettatori in poche settimane dal debutto, ottenendo un rinnovo per una seconda stagione e presumibilmente anche per una terza, che dovrebbe essere annunciata a breve. Come anticipava il trailer, la storia del libraio sociopatico Joe Goldberg si ripete: diventato l'assassino della donna di cui si diceva innamorato pazzo dopo averlaata, manipolata e aver ucciso i suoi amici o conoscenti più prossimi, ora è in fuga da se stesso, ...

