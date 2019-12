Meningite | apre l’ambulatorio per vaccinarsi contro il Meningococco C

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)l’ambulatorio perilC Lacontinua a far paura nei comuni del Nord Italia. A Villongo, nella provincia di Bergamo, poco prima di Natale sono stati riscontrati tre casi di sepsi daC. L’ultimo episodio ha riguardato un ragazzo di 36 anni, impiegato all’azienda Oldrati di Adro, risultato … L'articolol’ambulatorio perilC proviene da www.inews24.it.

infoitsalute : Villongo, apre venerdì l’ambulatorio per vaccinarsi contro la meningite - infoitsalute : Terzo caso di meningite, apre ambulatorio straordinario per vaccinazioni: 'No allarmismi' - qn_giorno : #Bergamo Terzo caso di #meningite, apre ambulatorio straordinario per vaccinazioni: 'No allarmismi' -