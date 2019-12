Quella volta in cui il presidente Kennedy promise a una bimba di salvare Babbo Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Era il 1961 e in piena guerra fredda l’U stava mettendo a punto dei test nucleari nel circolo polare artico. Michelle Rochon, una bambina di 8 anni del Michigan, preoccupata per, aveva chiesto all’alloraUsa, John F., diil più celebre abitante dell’Artico. «Per favore, impedisci ai russi di bombardare il Polo Nord perché uccideranno», scriveva in una lettera la bambina di Marine City. A lei Jfk aveva risposto «Non preoccuparti per», aggiungendo «Gli ho parlato ieri e sta bene. Farà di nuovo i suoi giri questo».aveva però aggiunto di essere lui stesso preoccupato dalle attività nucleari russe: «Non solo per il Polo Nord, ma per i Paesi di tutto il mondo; non solo per, ma per le persone di tutto il mondo», scriveva. La lettera di Jfk fa parte del materiale attualmente ...

Leggi la notizia su open.online

towardshar : Comunque è vero che più si va avanti e più il natale perde ogni cosa, diventa una cosa scontata (?), non senti più… - yeonbinkith : @ggukdy NESJSMI DISPAICE MA TIPO DUE TRE PERSONE L’ALTRA VOLTA LA VOLEVANO LWGGERE QUELLA DI BAEK MA WRA IN ITALIAN… - stravngersoul : raga ho giocato a cluedo con i miei per la prima volta e mi sono divertita tantissimo forse domani andiamo a compra… -