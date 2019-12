Solstizio d' inverno 2019 | cos' è | quando arriva e cosa significa

Leggi la notizia su gqitalia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il giorno più corto dell;anno, quello deld'domenica 22 dicembre alle 05.19 del mattino, ora italiana. Non è il caso di puntare la sveglia e si può tranquillamente continuare a riposare, perché si tratta solo dell;orario preciso in cui inizia lastrologico, la stagione più fredda dell;anno con picchi di temperatura prossima o sotto lo zero nei mesi di gennaio e febbraio. Il terminederiva dal latino solstitium, ed è il giorno in cui il sole si ferma nel cielo come osservavano gli antichi vedendolo sorgere e tramontare nello stesso punto.d'succede Il Sole infatti si ferma alla massima distanza del suo moto sotto l;equatore celeste prima della risalita che porta dallalla primavera. È il momento peggiore e di massima decadenza ...

UffiziGalleries : ' #13dicembre. #SantaLucia il giorno più corto che ci sia'. In realtà non è così.Quando entrò in vigore il calendar… - danieladomenici : solstizio d’inverno, composizione in rima baciata di Daniela Domenici - JessePrize6 : RT @VentagliP: Buona serata naviganti tra i #VentagliDiParole! Un po’ in anticipo con il solstizio di inverno, che sarà il 23 dicembre, d… -