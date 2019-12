Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Brutta notizia nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio, aldell’Ajax Daley Blind è stata diagnosticata una miocardite, la comunicazione è arrivata direttamente dal club olandese. Nel dettaglio il difensore è stato sottoposto a delle accurate visite mediche dopo aver sofferto didurante la partita diLeague contro il Valencia. A Blind è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, che invia impulsi elettrici in caso di ritmi cardiaci anormali, ilnon è sceso in campo nelle ultime due partite dell’anno e non riprenderà gli allenamenti a gennaio. “Ma mi sento bene al momento – ha detto Blind in un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter – Sto cercando di tornare al piu’ presto. Grazie per tutti i messaggi che mi state inviando”. Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

CalcioWeb : Problemi al cuore per un calciatore, vertigini nel match di Champions: costretto a fermarsi [NOME e DETTAGLI] - - eros_bosio : Se avete problemi di cuori o cuore Contattatemi che troviamo subito la soluzione C'è qualcuno qua che volete con… - sportface2016 : #Ajax, problemi al cuore per #Blind che dovrà fermarsi: 'Spero di tornare al più presto' VIDEO -