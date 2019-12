Kiko Nalli perde le staffe | “Gliela farò pagare”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sono settimane chee la sua compagna Ambra Lombardo si trovano al centro di una bufera mediatica. Secondo quello che la coppia ha definito un “finto scoop“, la bella professoressa siciliana sarebbe stata sorpresa in atteggiamenti equivoci, con un suo ex inquilino al Grande Fratello, Gaetano Arena. Dopo un primo chiarimento della Lombardo, l’ex marito di Tina Cipollari, che non ha mai dubitato, nemmeno per un momento della sua compagna, è esploso in una reazione di rabbia.non sa chi si celi dietro questa fake-news ma giura di essere pronto a fargliela pagare. Inoltre l’hairstylist ritiene di essere stato tradito da quello che reputava un amico, Gaetano Arena. La furia diIn una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo,ha sfogato tutta la rabbia suscitata dalla diffusione del finto scoop. Maha voluto dare voce anche ...

flamanc24 : RT @Iperborea_: Dobbiamo essere come Barbara D'Urso: Kikò Nalli si ritrova nell'occhio del ciclone per via del presunto tradimento di Ambr… - zaynsmjles : Ero seduta in un locale della mia città con la mia migliore amica e sua sorella, quando all’improvviso mi appare da… - hznll28 : RT @Iperborea_: Dobbiamo essere come Barbara D'Urso: Kikò Nalli si ritrova nell'occhio del ciclone per via del presunto tradimento di Ambr… -