Dopo 700 anni cambia la legge sull'alto tradimento in Inghilterra: un modo per combattere il terrorismo e le spie straniere (Di venerdì 20 dicembre 2019) Londra. Il governo britannico ha promesso di modificare una legge sull’alto tradimento vecchia di 700 anni per combattere la minaccia del terrorismo e le interferenze straniere. La misura annunciata ieri della regina nel discorso alla Camera dei Lord è una risposta all’attentato a London Bridge del 29 novembre e all’avvelenamento dell’ex spia russa Sergej Skripal nel marzo 2018. I conservatori vogliono accreditarsi come il partito dell’ordine e sicurezza nel tentativo di mantenere il vantaggio sul Labour anche quando non si parlerà più di Brexit. L’annuncio inatteso ha dato vita a un acceso dibattito in Gran Bretagna con gli attivisti per i diritti umani che hanno accusato il governo di perseguire una dannosa strategia mediatica contro il terrorismo. Però l’attuale legge sul tradimento della patria proclamata nel 1351 ...

