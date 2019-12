Collisione tra due navi da crociera in Messico | un passeggero ferito

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Attimi di panico in, dove nella giornata di venerdì 20 dicembre è avvenuta unatra duedadella compagnia Carnival Cruises nel porto di Cozumel, in. Protagoniste dell’incidente sono la Carnival Legend e la Carnival Glory, la quale stando alla ricostruzione delle dinamica dell incidente ha colpito la prima imbarcazione mentre effettuava una manovra di attracco al porto. In gergo tecnico si parla infatti di allisione – e non di– quando una nave in movimento colpisce un’altra nave che invece è ferma. Nello scontro è rimastoun, mentre in un comunicato ufficiale la compagnia ha dichiarato: “Stiamo valutando il danno, ma non ci sono problemi che incidono sullagabilità di entrambe le”.

AstroGiornale : Astronomi osservano la possibile collisione più violenta tra due gruppi di galassie - Flaccidia : @ginniko_72 @pimma77 Fateme fa un po’ de pratica poi organizziamo una collisione tra versanti appenninici con ubria… - Notiziedi_it : Torre del Greco, esercitazione nel porto: simulata collisione tra motopesca e natante -