Alessandro Borghese: “Ho scoperto di avere un figlio, ma non lo conosco” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Alessandro Borghese per gli italiani è quasi uno di famiglia. I suoi programmi culinari – primo tra tutti 4 Ristoranti – sono un appuntamento ormai imprescindibile in moltissime case e il suo carisma è un cardine della televisione nostrana. Eppure, pur essendo un volto così noto, il cuoco (nonché conduttore) ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, nonostante la sua innegabile indole estroversa. Per questo, in ognuna di quelle rare occasioni in cui parla si sé, il figlio di Barbara Bouchet riesce a dire qualcosa capace di sconvolgere il pubblico. Il nucleo familiare di Alessandro Borghese È esattamente quello che è accaduto dopo l’ultima intervista che Alessandro Borghese ha rilasciato alle pagine del quotidiano Repubblica. Incalzato dalle domande, il volto di 4 Ristoranti ha parlato della sua vita sentimentale. Come i fan ben sanno, il cuoco è sposato da ...

