Mosca | spari alla sede dei servizi di sicurezza Fsb | è terrorismo Ucciso l’assalitore

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’assalitore che ha aperto il fuoco nel centro di«ha agito da solo». Lo ha detto a Tass, Interfax e Ria Novosti ilo diFederale (FSB), una clamorosa auto-smentita rispetto a quanto diffuso poco fa dall’agenzia Moskva (che fa capo al comune di). Inizialmente, infatti, l’agenzia aveva pubblicato un dispaccio dettagliato della dinamica dell’incidente – attribuendolo allo stesso FSB – nel quale si parlava di 3 assalitori. La sparatoria è iniziata nella sala d’ingresso al pubblico del palazzo di Lubyanka, e l’sb ha classificato l’incidente come un attacco terroristico. Le vittime dell’attacco A quanto riferito da Russia Today, le vittime dell’attacco sono almeno tre. Secondo il Moscow Times, il bilancio dei morti sarebbe di tre agenti dell’Fsb. Agenzie di stampa parlano anche ...

Agenzia_Ansa : #Mosca, spari in pieno centro vicino ai servizi di sicurezza, 3 morti #ANSA - Agenzia_Ansa : Per i servizi di sicurezza russi la sparatoria in centro a #Mosca è stato un 'attacco terroristico' #ANSA - RaiNews : Spari a #Mosca vicino a sede Fsb -