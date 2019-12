Trofeo “Meno Cinghiali Petrella Tifernina” | premio in denaro per chi ne uccide di più

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il consiglio comunale di un piccolo centro in provincia di Campobasso, in Molise, ha approvato l’istituzione di unintitolato “Meno. Questa inedita competizione vede unfinale inper i cacciatori cheranno il maggior numero di questi animali al termine della stagione venatoria. Secondo il primo cittadino, infatti, la popolazione di ungulati rappresenterebbe un’emergenza e ha pensato a questo incredibile modo per incentivare le uccisioni. “La nostra società riesce a stupirmi ogni giorno di più”, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Siamo arrivati addirittura a regalare soldi ina chi imbraccia un fucile e va in giro a sparare a qualunque cosa si muova. La caccia è un’attività crudele e pericolosa – non solo per gli animali ma anche per gli umani, come dimostrano i tanti casi di incidenti ...

IlYonghong : @LoZioFod81 @AntenucciJacopo @supersonico1986 Te hai vinto meno del Milan in questi anni visto che un trofeo lo abb… - MattiaGiovi : RT @MaurizioJj: @Marmat83 Coppa che ha valore meno di zero e viene dimenticata il giorno dopo la vittoria MA che va assolutamente vinta per… - debby36584618 : @JMonicaHD Però non ho capito il motivo...è un trofeo? Allora spetta anche a noi avere più o meno gli stessi giorni di riposo...?????????? -