Feltri | la situazione del Napoli non è colpa di Gattuso | come non era colpa di Ancelotti

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Povero Gattusso”, è il commento di Vittoriosu Tuttosport, parlando della brutta sconfitta rimediata dalcontro il Parma sabato sera. Non è evidentemente bastato il cambio di allenatore per sovvertire unadi crisi in cui la formazione azzurra versa da oramai diverse partite. Comprendiamo il suo stato d’animo, ma vorremmo dirgli che egli non ha colpe. E ciò è evidente. Se il nuovo trainer ha perso malamente si deduce che i problemi non erano legati ade non sono legati a, ma sono germogliati nella squadra e forse nei vertici del club. Chi ha una tesi più solida ce la riferisca. Dubitiamo che esista. Se le cose stannole abbiamo presentate noi, sarà difficile che ilriesca a uscire presto dal guano, benché noi gli si auguri di tornare presto protagonista del nostro campionato, che ha bisogno di soggetti forti e ...

