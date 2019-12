Death Stranding sta per ricevere un DLC o un sequel? Nuovi indizi dall' attore che

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019)è ormai disponibileo scorso novembre per PS4, ma già da un po' si parla di possibili DLC oper l'acclamato gioco di Hideo Kojima.Certamente, per un gioco così apprezzato, i fan si aspettano qualcosa in futuro e lo stesso Kojima non ha mai smentito categoricamente un eventuale.Ultimamente, sono comparsi in rete alcuniche farebbero pensare a qualche novità in casa Kojima Productions. Nicolas Winding Refn, l'che ha dato vita a Heartman, ha detto poco tempo fa che il suo personaggio "tornerà".Leggi altro...

