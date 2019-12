Ready Music Play al via su DeAKids Parlano Jody Cecchetto e il resto del cast video

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un programma con quattro influencer che si sfidano a colpi di lip-sync. Succede su, il canale 601 di Sky con target xxx. Dal 16 dicembre, in onda ogni lunedì alle 20.25,(al suo debutto come conduttore televisivo) apre le danze di. Oltre a lui, nel, anche le beniamine dei giovanissimi sui social: Sofia Dalle Rive, Giulia Savulesco, Caterina Cantoni e Virgitsch. "Sarà una sfida, non competitiva, su coreografie, balletti e lip-sync. Ogni giorno ci sarà una nuova canzone, un nuovo sfondo e nuovi outfit", ha raccontato il figlio di Claudio. Spetterà proprio ascegliere ilclip migliore. "Non sono un giudice, ma un fratello maggiore. Alla fine di ogni puntata assegno il mio 'like'. Ogni puntata eleggerò la coppia migliore".La sigla è piuttosto particolare: è la nuova versione di Gioca Joeur, cheha realizzato con il ...

DallAmicoLuca : #lacenerentola #lucadallamico #donmagnifico #ready #rossini #opera #stage #onstage #makeup #costume #music @ Teatro… - Radio_Speaker : Dal 16 Dicembre su DEAkids andrà in onda Ready Music Play, programma a carattere 'social' condotto dal giovane Jody… - deagostini_it : Dal 16 dicembre alle 20.25 su DeAKids arriva un nuovissimo show che unisce musica e stile: Ready Music Play! I prot… -