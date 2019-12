Lombardia | il Consiglio regionale dice no alla proposta del M5s | “No a scritte sul

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La facciata di Palazzo Pirelli non sarà illuminata con una scritta a sostegno del prossimo Gay Pride di Milano del prossimo 27 giugno. Lo ha deciso lunedì mattina ildi Regioneche ha bocciato l’ordine del giorno presentato dal Movimento Cinque Stelle – e votato anche dal Pd – durante la seduta per l’approvazione del bilancio di previsione. “Si tratta di un atteggiamento razzista del centro destra in– attacca Marco Fumagalli, capogruppo del M5s in Regione– Si trattava di sostenere una manifestazione di democrazia e civiltà che ogni anno sottolinea l’importanza della lottadiscriminazione e dell’accoglienza. È un atto gravissimo perché va controtutela dei diritti civili”. E aggiunge: “Abbiamo chiesto aldi esprimere semplicemente il loro appoggio. ...

