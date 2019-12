Fantaghirò tornerà in tv a Natale 2019 | ecco le date

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019), la miniserie fantasy amata dal pubblico, torna a. Come vuole la tradizione a partire dalla sua uscita nel periodo natalizio del 1991, rivedremo presto i personaggi che hanno fatto battere il cuore di diverse generazioni.: il ritorno asi avvicina e con lui il grande ritorno di. La celebre serie televisiva diretta da Lamberto Bava con Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart,in televisione per la gioia dei fans sulle reti Mediaset. Dal 23 al 27 dicembre, sul canale Mediaset Extra, sono in programma ben cinque appuntamenti: uno per ogni film. Chi vorrà potrà quindi rivedere la storia completa ed emozionarsi come la prima volta. L’orario non è dei migliori, sarà necessario impostare la sveglia per poter vedere gli episodi.quando andranno in onda:1 – 23 dicembre ore 7:302 – 24 ...

tw_fyvry : Ho letto la programmazione a caso di #MediasetExtra per Natale, tra Casa Vianello, Tira e Molla, Superboll, Saraban… -