Ultimo | Mara Venier fa una confessione inaspettata sul cantante

Leggi la notizia su gossipetv

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le parole disula Domenica Inè tornata a parlare di, uno dei cantanti rivelazione degli ultimi anni. La conduttrice ha menzionato Niccolò Moriconi durante l’intervista a Tiziano Ferro a Domenica In. È stato l’artista di Latina a tirare in ballo il collega più giovane, elogiando il … L'articolofa unasulproviene da Gossip e Tv.

__occhiprofondi : RT @_filoderba: anche una come Mara Venier e Tiziano Ferro riescono ad essere oggettivi nei confronti di Ultimo riconoscendo il talento e q… - occhibagnati : RT @Noahtheheir: Sto guardando l'intervista di Zia Mara a Tiziano Ferro e in cinque minuti Tiziano ha: - elogiato Ultimo - detto che è la m… - saturnssl : RT @_filoderba: anche una come Mara Venier e Tiziano Ferro riescono ad essere oggettivi nei confronti di Ultimo riconoscendo il talento e q… -