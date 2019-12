Non le piacciono le sue unghie e le critica sempre ma poi la figlia fa una ricerca e

Le sardine piacciono agli studenti - ma metà di loro Non le conosce : Alla vigilia della manifestazione di Roma, noi di Skuola.net abbiamo voluto chiedere ai ragazzi più giovani un punto di vista sul movimento delle “6000 sardine”. Più di 1 su 2 ancora non le conosce. Ma, a quelli che ne hanno seguito le gesta, già piacciono; persino più di Greta. Soprattutto per il loro linguaggio, che rifugge l’odio. Ma non così tanto da aggiungersi a loro nelle ...

Prescrizione e carcere agli evasori - le riforme piacciono ai cittadini e Non ai soliti noti. Sembra tornare il ventennio di B. : Chi si fosse illuso che sulla giustizia finalmente si potesse voltare pagina – anch’io per un breve momento ho voluto ingenuamente crederci – e che una rigorosa legislazione anti-evasione e una riforma civile della Prescrizione – in sintonia con tutte le democrazie occidentali – fossero quasi a portata di mano, si sta rendendo amaramente conto che non è così. Il muro eretto in queste ultime ore da Matteo Renzi e da ...

Le verdure Non ti piacciono? Forse è colpa di un gene : Le verdure, per te, sono davvero immangiabili? La rucola ti sembra così amara da non risultare commestibile? Allora, Forse, non sei solo un consumatore molto esigente: la colpa potrebbe essere di un gene. Potresti avere la predisposizione genetica a percepire il gusto amaro, una caratteristica comune a tante verdure a foglia verde, molto più degli altri. Le persone che hanno questa propensione genetica hanno una probabilità 2,6 ...

Genova - il regista denuncia : "Niente nudi maschili nello spettacolo - alla Lega Non piacciono" : Al Festival dell'Eccellenza Femminile Gabriele Paupini sale sul palco e denuncia quella che definisce una "censura"

Trivelle - le franchigie che piacciono alle compagnie Non saranno abolite - ma solo sospese. Ambientalisti : “Grave passo indietro” : Le franchigie che finora hanno fatto risparmiare alle compagnie dell’oil&gas circa 58 milioni di euro, tutti mancati introiti per lo Stato, non verranno abolite, come previsto dalle ultime bozze della Manovra 2020 prima della trasmissione al Senato, ma sospese sospese per tre anni. Nel testo arrivato a Palazzo Madama, infatti, si parla della “non applicazione” temporanea delle norme del Decreto legislativo 625/1996. Per Greenpeace, WWF e ...

All'inventore degli sparatutto Non piacciono i nuovi videogiochi : Gli sparatutto di oggi hanno troppe armi. Sembrerebbe la critica di un genitore preoccupato per i videogiochi che vede usare al figlio. E invece arriva da un nome leggendario dell'industria videoludica: John Romero. L'autore che lavorando con ID Software ha contribuito a creare il genere dei “First person shooter” (o Fps o, in italiano, sparatutto in prima persona), dietro capolavori come Wolfenstein 3D, Doom e Quake, proprio non riesce ad ...

Ragusa - caos Tari : Non piacciono ai grillini le spiegazioni del sindaco : Ragusa, caos Tari non piacciono ai grillini le spiegazione del sindaco. “Insomma siamo al paradosso. Se la colpa è della politica e quella precedente

Maria Teresa Ruta e la discriminazione di genere in tv : "Le rughe delle conduttrici Non piacciono ai dirigenti" : Maria Teresa Ruta si è sottoposta oggi, martedì 29 ottobre 2019, alle "Domande al buio" di Vieni Da Me, il talk del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'esuberante conduttrice ha risposto con schiettezza ai quesiti pruriginosi del led, senza venir meno alla sua proverbiale ironia. Protagonista del piccolo schermo negli anni '80 e '90, negli ultimi decenni Maria Teresa Ruta non ha avuto particolari ruoli di spicco nelle ...

Emma Marrone riceve delle rose rosse. Ma a lei Non piacciono : A Che tempo che fa, il format condotto da Fabio Fazio in collaborazione con Luciana Littizzetto, è apparsa in qualità di ospite in studio Emma Marrone. Nel nuovo appuntamento tv di domenica 27 ottobre, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è esibita al format di Rai 2 sulle note di Io sono bella, il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album Fortuna, con il quale la cantante salentina celebra il primo decennale della sua carriera ...

Alitalia e Whirlpool - Buffagni contro Calenda : “Non mi piacciono i professori del giorno dopo” : “Alitalia? Il ministero sta monitorando la procedura, ma sono società private che stanno decidendo questo passaggio. Noi vogliamo risolvere il problema di Alitalia per sempre. Potevamo già venderla a suo tempo ma poi sono arrivati i capitani coraggiosi grazie a chi stava al governo con Berlusconi, non voglio lezione dai bravi del giorno dopo. Whirlpool? Prima di fare qualsiasi operazione straordinaria dobbiamo garantire che ...