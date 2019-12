Sampdoria, l’entusiasmo dei tifosi sotto l’albergo della squadra – VIDEO (Di venerdì 13 dicembre 2019) I tifosi della Sampdoria hanno caricato la squadra di Ranieri in vista del derby di domani sera contro il Genoa – VIDEO I tifosi della Sampdoria si sono riuniti davanti all’AC Hotel di Genova per caricare la squadra in vista dell’attesissimo derby contro il Genoa, in programma sabato alle ore 20.45. Cori, bandiere e tanto entusiasmo. Tutti uniti verso un unico obiettivo, quello dei tre punti e della supremazia cittadina. tifosi Sampdoria La carica dei tifosi della Sampdoria in vista del derby della Lanterna di domani

Leggi la notizia su calcionews24

