Elezioni Regno Unito | vittoria a valanga dei Tory | Tracollo dei Labour Brexit più vicina

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il risultato del voto nelè un netto trionfo per idi Boris Johnson, una sconfitta senza appello per idi Corbyn, oltre che una chiara indicazione degli elettori britannici verso l’uscita dall’Unione europea senza altri ripensamenti. Mentre lo spoglio dei singoli collegi è quasi completo con 637 su 650 scrutinati, il responso è in piena linea con quanto anticipato dagli exit poll della tarda serata di ieri, 12 dicembre, e delle prime proiezioni. Lo spoglio in corso vede iconquistare 355 seggi, mentre inon vanno oltre i 202 seggi. E già il primo exit poll diffuso dalla Bbc parlava chiaro, con istimati a 368 seggi, 50 in più rispetto al voto del 2017, ierano stimati non oltre i 202 seggi, eguagliando così il record negativo del 1983, all’epoca della sconfitta contro Margaret Thatcher. Esultano anche gli esponenti dello ...

