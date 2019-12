Certificazione Cambridge Preliminary per 9 detenuti

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Impiegare il tempo passato in carcere per riscattarsi, esercitare il diritto allo studio, ricostruire la fiducia in sé stessi e negli altri, lavorare sul proprio futuro. Da tempo i penitenziari danno la possibilità aidi poter studiare e conseguire un titolo di studio che potrà tornare utile una volta che la pena a cui sono stati condannati sarà stata scontata. Ma è la prima volta che vengono consegnati diplomi per ladella lingua inglese in carcere. È successo nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, dove il 3 dicembre si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi diB1 –PET), ottenuti dai noveche hanno partecipato al progetto «Lalinguistica internazionale in carcere: a change for the better», il primo corso in Italia rivolto alla preparazione per la ...

FinottoAurora : Pure la tipa di certificazione da Cambridge è riuscita a farmi girare i coglioni durante la prova -