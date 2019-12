C’è una regoletta di Twitch che è meglio conoscere prima di essere bloccati

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La streamer statuinitense Novaruu è stata bannata per 3 giorni daper via di una riffa tra i suoi follower. (fonte:) La streamer Novaruu, popolare star dinella categoria Just Chatting, è stata sospesa per un periodo di tre giorni per aver violato una delle regole meno conosciute della piattaforma. Di fatto la giovane ha subito la stessa punizione cheinfligge a chi mostra parti nude del corpo durante un live show, pur avendo però commesso un passo falso, stando alle regole del portale di casa Amazon, di tutt’altro peso: ha organizzato una piccola riffa tra i suoi follower, mettendo in palio una casetta per uccelli dipinta a mano. https://twitter.com/novaruu /status/1204607879334027265?ref src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref url=https%3A%2F%2Fd-147061988361605437.ampproject.net%2F1911191835190%2Fframe.html A quanto pare, però, esiste una ...

