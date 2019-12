Benvenuti | Roma in ginocchio | problema non è pioggia ma pessima amministrazione

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– “Oggi scuole, parchi e cimiteri chiusi per il maltempo nella Capitale su disposizione della Sindaca Raggi, comunicata ieri sera alle 21 sui social. Ma la vera emergenza oltre allaprevista per oggi dalla Protezione Civile sono la mancanza di manutenzione delle scuole di, dei parchi, dei giardini pubblici, le alberature, la gestione dei cimiteri ed il piano foglie che non è stato attivato.” “Sia pur con le chiusure delle scuole la Capitale ha vissuuto oggi con le strade allagate, gli alberi caduti, le foglie che hanno rappresentato un pericolo per la viabilità, non essendo state raccolte da decine di giorni, con i cumuli di rifiuti che hanno galleggiato nelle strade allagate. E’ il commento di Piergiorgio, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale. I pericoli per chi frequenta le scuole sono ben altri ...

BasarovaYulia : SAVE THE DATE! Benvenuti all'VIII edizione del Gran Ballo Russo che si svolgerà l'11 Gennaio 2020 presso lo storico… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: NM LIVE - Francesca Benvenuti: “Gattuso è una bella scossa per l'ambiente, il ritorno al 4-3-3 scelta razionale, impor… - TplRoma : RT @RobertoPopeo: E dopo #vittorioemanuele è il turno di #SanGiovanni ...il #tecnometro continua. Benvenuti alla #discometro #momatac @ATtA… -