Viva RaiPlay | Serena Rossi e Il Volo ospiti di Fiorello | stasera su RaiPlay

Viva RaiPlay! - Fiorello live con Il Volo e Serena Rossi stasera - 12 dicembre 2019 : La penultima settimana di Viva RaiPlay! si è aperta con un Tiziano Ferro in grande spolvero - e pRossimo ospite 'spalla' di Amadeus a Sanremo 2020 - e col ritorno di Michele Bravi in tv: Fiorello non ha di certo nessuna intenzione di abbassare il livello della puntata in onda questa sera, giovedì 12 dicembre 2019, sulla piattaforma OTT della Rai e che seguiremo live su TvBlog dalle 20.30.prosegui la letturaViva RaiPlay!, Fiorello live con Il ...

Viva RaiPlay - Silvia Toffanin ospite di Fiorello : Difficile da credere, ma è accaduto: Silvia Toffanin ha fatto la sua apparizione in Rai partecipando come ospite al programma di Fiorello, Viva Raiplay. Durante l’ospitata, Silvia Toffanin e Fiorello hanno creato uno spin-off che ha scimmiottato E poi c’è Cattelan. Nell’accoglierla e nel farle l’intervista, Fiorello ha chiesto alla Toffanin: Lei è la compagna di PierSilvio Berlusconi, amministratore delegato del ...

Michele Bravi ospite di Fiorello a “Viva Raiplay” : “Grazie - per me è importante essere qua” : “Grazie, per me è importante essere qua“. Così Michele Bravi ha salutato il pubblico dopo essersi esibito assieme a Fiorello nell’ultima puntata di “Viva Raiplay“. Il cantante, ex vincitore di X Factor, è tornato sul palco dopo una lunga assenza dalle scene a seguito all’incidente in cui è stato coinvolto il 24 novembre del 2018 e per il quale è imputato con l’accusa di omicidio stradale dal momento che ...

Viva RaiPlay - nuova puntata : Tiziano Ferro e Michele Bravi ospiti di Fiorello - stasera su RaiPlay : Fiorello torna con la tredicesima puntata di Viva RaiPlay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Tiziano Ferro e Michele Bravi, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30, dopo il TG1. Viva RaiPlay torna con la sua tredicesima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che accoglierà pubblico da casa e da studio nella penultima settimana del suo sperimentale show per la ...

Michele Bravi ospite a Viva RaiPlay da Fiorello : Fiorello continua a portare avanti il suo show-esperimento sulla piattaforma Raiplay, intitolato Viva Raiplay!, ed ogni settimana, dal Mercoledì al Venerdì, intrattiene gli spettatori del web con il suo stile inconfondibile. Non mancano di certo gli ospiti, ogni volta differenti e sempre apprezzati, e soprattutto nella giornata di oggi, Mercoledì 11 Dicembre, dovrebbero arrivare sorprese inaspettate. Sappiamo già che nella puntata odierna ...

Viva RaiPlay gli ospiti di venerdì 6 dicembre per lo show in streaming di Fiorello : Viva RaiPlay terza settimana con Fiorello in streaming, tre appuntamenti il 4, 5 e 6 dicembre 3 è il numero perfetto. 3 come le settimane di Viva RaiPlay con la terza che inizia mercoledì 27 novembre con l’ormai classico appuntamento del mercoledì, giovedì e venerdì dopo il Tg1 ma in streaming su Rai Play. Ogni giorno gli ospiti saranno comunicati a ridosso della puntata, tornate quindi a controllare questo articolo per conoscere gli ...

Viva RaiPlay - dodicesima puntata : Vanessa Scalera e Achille Lauro ospiti di Fiorello - stasera su RaiPlay : Fiorello torna con la dodicesima puntata di Viva RaiPlay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Vanessa Scalera e Achille Lauro, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30, dopo il TG1. Viva RaiPlay torna con la sua dodicesima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che ieri sera ha potuto svelare in anteprima un importante dettaglio su Sanremo 2020, che non avrà un Dopo ...

[live_placement] Viva RaiPlay!, ospiti e anticipazioni del 5 dicembre 2019 Viva RaiPlay! ha ancora un lungo cammino davanti a sé: siamo all'undicesima delle 18 puntate previste e la conclusione del programma è attesa per il 20 dicembre, ormai prossimi al Natale 2019. E a proposito del Natale, Fiorello ha presentato la Canzone natalizia di Viva RaiPlay nel segmento mattutino di Viva Asiago 10, 'riciclando' quella composta per Edicola Fiore di ...

Viva RaiPlay - FIORELLO/ Diretta streaming e ospiti 5 dicembre : l'Orchestraccia e... : VIVA RAIPLAY, lo show condotto da FIORELLO, torna in onda oggi 5 dicembre in Diretta. Tra gli ospiti la cantante Tosca e l'Orchestraccia