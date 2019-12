Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi? È lei a parlare

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019)sono in? Finalmente è la nota presentatrice a chiarire la situazione familiare e il rapporto con il marito. Ecco cosa ha dichiarato.incon? Adesso dice la sua Si rincorrono da sempre voci di una presuntadi coppia trae l’amatissima. I due hanno sempre preferito avvolgere nella privacy la loro famiglia e le questioni personali, non rilasciando quasi mai dichiarazioni in proposito. Anche quando sono in pubblico insieme,e la moglie non manifestano effusioni e baci, cosa che ha alimentato sempre più le voci di una presunta. Ultimamente, però, proprioha voluto dire la sua, nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata a F. Ecco cosa ha dichiarato: Perché sono anni che dicono che io esiamo in? Perché siamo schivi. A volte i paparazzi ...

infoitsalute : Ilary Blasi non vero che sempre a dieta Io mangio sano e - MartyRockstar : @sissio78 @IlPaoloGiordano @SanremoRai A mio parere Ilary Blasi riesce a stare in tv a prescindere da Totti - sissio78 : @MartyRockstar @IlPaoloGiordano @SanremoRai Ma perché Ilary Blasi secondo te perché lavora in TV? -