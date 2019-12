Shakhtar Donetsk Atalanta 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Allo Stadio Metalist, la 6ª giornata della Champions League 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio OSK Metalist di Kharkiv,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLAd’inizio – Si parte Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvstov, Matviyenko, Ismaily; Patrick, Stepanenko; Tete, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Castro(3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini. ARBITRO: Zwayer Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-0 in diretta su - Agenzia_Ansa : #ChampionsLeague, #ShakhtarAtalanta - Segui la diretta #Live - RedazioneFM : #UCL: #ShakhtarAtalanta in diretta -