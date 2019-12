Napoli Genk | Allan fa la differenza in mezzo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha fatto laanche come costruttore di gioco in. I suoi lanci lunghi hanno creato pericoli Più ancora che per il contributo difensivo,ha fatto lainper il suo gioco sul lungo. I suoi lanci e le sue verticalizzazione hanno infatti punito gli scompensi di una linea belga non sempre irreprensibile. L’azione del rigore ne è un esempio, ma si è visto anche in tante altre circostanze. Nella slide sopra, serve perfettamente l’inserimento di Di Lorenzo, lanciandolo in profondità. Il brasiliano si è quindi rivelato un’importante fonte di gioco per i partenopei, entrando in tante azioni pericolose. Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : L’evento per il riconoscimento alla carriera di Marek Hamsik allo Stadio San Paolo è stato posticipato al termine d… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… -