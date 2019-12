L'ultimo stratagemma dei clandestini: spacciarsi per ciclisti in gita di beneficenza (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Fausto Biloslavo Fermati in Croazia un afghano e tre iraniani diretti in Italia in mountain bike L'ultima, fantasiosa, trovata dei migranti per raggiungere l'Italia lungo la rotta balcanica è spacciarsi per ciclisti in viaggio nel nome di una buona causa con tanto di maglietta benefica recuperata chissà come dalle diocesi lombarde. A parte le marce nella boscaglia per passare i confini di Bosnia, Croazia e Slovenia arrivando solitamente a Trieste, l'inventiva dei migranti è incredibile. Alcuni tunisini si sono spacciati per turisti francesi, che viaggiavano in autobus verso Zagabria. Altri hanno fregato le barche ai pescatori per passare il fiume Sava che segna il confine fra Bosnia e Croazia. I più incoscienti si sono fatti sigillare dentro una cassa in legno per macchinari rischiando di morire soffocati. Per non parlare dell'atleta nigeriano che gareggiava a Pola, sulla ...

